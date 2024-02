Uomo scomparso nel reggino, attivate le ricerche

StrettoWeb

Sono in corso le ricerche per un uomo scomparso, A.T. le sue iniziali, di 76 anni di cui si sono perse le tracce dalla mattina di ieri 6 febbraio. Attivato il Piano per la Ricerca di Persone Scomparse da parte della Prefettura di Reggio Calabria, tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del CNSAS Calabria stanno battendo l’area intorno al punto di ultimo avvistamento del 76enne. Presenti sul posto i Carabinieri delle Stazioni di Feroleto della Chiesa e Galatro e i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e Polistena.

