Un ponte affettuoso con la visita di Incontriamoci Sempre a Joe Nastasi

Una folta comitiva di Incontriamoci Sempre, con il suo presidente Pino Strati, con il Dott Vincenzo Montemurro, il noto cantautore Mimmo Cavallaro, Natale Centofanti di Elca sound, il maestro Ceramista Vincenzo Ferraro, il segretario dell’Apar Paolo Macheda, Graziano Tomarchio Production, i musicisti Tury Rugolo, Oscar Zaccurri, Alessandro Santacaterina, ha fatto visita nella splendida villa di stile americano, che affaccia sulle isole Eolie.

Lo scorso 7 gennaio Joe Nastasi è stato ospite della rassegna Calabria D’autore per presentare il suo libro, La favola di Joe, la storia meravigliosa di un meridionale che ha fatto la sua fortuna negli Usa, grazie alla sua determinazione e grande capacità, partito da S Pier Niceto, in provincia di Messina, da giovanissimo meccanico, fino a diventare un dei maggiori concessionari a New York, addirittura essere il maggior esportatore di Lamborghini, tanto, da essere soprannominato MISTER LAMBORGHINI.

È stato grande pilota di formula 2 Americana, detentore di record su pista , molte volte si è scontrato in gara con il noto attore e bravo pilota Paul Newman.

La visita venerdì 23 febbraio è stata una bella pagina per noi , una bella esperienza di vita sociale e di rapporti umani, un grazie anche all’assessore del comune di S Pier Niceto, Pino Chillemi.

Il pomeriggio è stato molto intenso, Joe ha molto apprezzato i bravissimi musicisti della nostra Calabria, da Mimmo Cavallaro a Tury Rugolo, ai giovani e bravi Oscar Zaccurri ed Alessandro Santacaterina.

