Ubriaco alla guida sull’A2 nel vibonese, interviene la Polizia

Intensificati i controlli della Polizia Stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo per garantire sicurezza e contrastare la guida pericolosa. Durante uno dei suddetti controlli, nei pressi dell’area di servizio Pizzo Est, in provincia di Vibo Valentia, gli agenti hanno fermato il conducente di un mezzo pesante. Sin dal primo momento, l’uomo mostrava chiari segni di stato in ebbrezza, tra cui linguaggio sconnesso e forte odore di alcol.

Gli agenti lo hanno dunque sottoposto ad accertamenti mediante etilometro registrando un tasso alcolemico di superiore a 1 gr/l. Per tale motivo, la Polizia ha provveduto a ritirare e sospendere la patente come da prassi, decurtato 10 punti e denunciato l’accaduto all’Autorità Giudiziaria. Il mezzo pesante, fermo al posto di blocco, è stato affidato al soccorso stradale.

