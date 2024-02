Tutti i dettagli sul concerto di Irama a Reggio Calabria

StrettoWeb

Il tour di Irama, tra i più amati cantautori e rapper della nuova musica d’autore italiana in gara a Sanremo con “Tu no”, uno dei brani più apprezzati, prodotto e distribuito da “Vivo Concerti”, arriverà in Calabria il 3 agosto nello splendido e storico scenario di Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria. L’evento fa parte di “Fatti di Musica 2024”, 38° edizione del Festival del Miglior Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna. L’inizio è fissato per le ore 21:30. I biglietti sono disponibili da oggi online su Ticketone e dal 14 febbraio in tutti i punti autorizzati.

Il palcoscenico, come in precedenti grandi eventi, sarà collocato a ridosso del Castello e la piazza, completamente delimitata dalle varie vie di accesso, sarà divisa in due settori, con due distinti biglietti.

Quello che partirà il 15 maggio dall’Arena di Verona, sarà uno show unico e straordinario. Con 47 dischi di platino, 4 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni di views per i suoi video, Irama è in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Tu no”, raccontando il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine. Una dedica a uno stato d’animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale. “Tu no”, firmata da Irama con la collaborazione dei musicisti Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti, Emanuele Mattozzi e prodotta da Giulio Nenna, anticipa il nuovo album in prossima uscita. Nella serata dedicata alle cover, in scena al Teatro Ariston, Irama questa sera ha l’onore di salire sul palco insieme a Riccardo Cocciante, uno dei suoi grandi punti di riferimento, e canteranno insieme “Quando finisce un amore”, brano pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974.

Dopo aver esordito nel 2016 al Festival di Sanremo con il singolo “Cosa resterà” (disco d’oro) nella categoria “Nuove Proposte” e dopo la vittoria nel 2018 al talent show Amici di Maria De Filippi, Irama ha partecipato a Sanremo nel 2019 con “La ragazza con il cuore di latta” (doppio disco di Platino), nel 2021 con “La genesi del tuo colore” (triplo disco di Platino) e nel 2022 con “Ovunque sarai” (quintuplo disco di Platino).

Comincia quindi a delinearsi il programma estivo di Fatti di Musica che, al momento, oltre al concerto di Irama, prevede lo storico live sui Pink Floyd di Nick Mason, fondatore e musicista della leggendaria band, con i Saurceful of Secrets, una super band di all stars formata da Guy Pratt (Pink Floyd), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads), Dom Beken (Transit Kings), realizzato con il Patrocinio della Regione Calabria.

Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888 e al sito www.ruggeropegna.it

