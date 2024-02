StrettoWeb

Il noto artista calabrese, Turi Rugolo, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, presenta il nuovo tour: “il 27 gennaio sono partito con due concerti a Milano. Porterò in giro per tutta Italia i brani che ho scritto e prodotto per tanti artisti calabresi. Sul palco ci saranno insieme a me, 6 musicisti di gran livello”.

“La lingua dialettale? La sento mia, mi sto dedicando tanto a questo. Dedico il tour 2024 a tutti i calabresi sparsi nel mondo che sono tantissimi“, concluso Rugolo.

