A Tropea viabilità a misura di pedone: riqualificato l’ex Viale Stazione

“Continuare a migliorare il decoro e la qualità dell’ambiente urbano e garantire servizi e maggiore sicurezza per i pedoni. Resta, questo, l’obiettivo sotteso alla riqualificazione completa di una porzione di viale Albino Lorenzo, già viale Stazione. È stata approvata la rimodulazione del progetto esecutivo”. È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando che gli interventi, per un valore complessivo di circa 120 mila euro, saranno finanziati integralmente attraverso risorse di bilancio comunale 2023.

I lavori saranno appaltati entro la fine del mese in corso e, salvo imprevisti, inizieranno nel mese di marzo per concludersi entro un periodo di circa due mesi. La pavimentazione della strada prevede l’utilizzo di lastre in pietra lavica, una scelta non solo esteticamente gradevole ma anche resistente nel tempo. Parallelamente, sarà eseguita la sostituzione completa della rete dei sottoservizi comunali, comprendente sia la rete idrica che fognaria.

Si punta a prevenire eventuali problemi legati a perdite o malfunzionamenti delle infrastrutture sotterranee. Il progetto prevede anche la realizzazione di un ampio marciapiede pedonale sul lato destro della strada, che favorirà la sicurezza e la comodità dei pedoni, soprattutto in un’area ad alta densità di traffico; andrà a collegare in modo efficiente i due tratti già esistenti, migliorando l’accessibilità e la fruibilità dell’intera area.

