Tropea sulla rivista Traveller: è tra le migliori 12 città d’Italia

“Nothing prepares you for seeing Tropea for the first time. Niente ti prepara a vedere Tropea per la prima volta. Sono lo stupore e la meraviglia le suggestioni che Traveller di Condé Nast, prestigiosa rivista di viaggi di lusso e life style, sceglie accuratamente per invitare il lettore alla scoperta di una tra le 12 of the best cities to visit in Italy, le migliori 12 città da visitare in Italia. Tornare sulle colonne di Traveller, che al Principato, oltre ai diversi e ricchi approfondimenti, nei mesi scorsi aveva dedicato anche la copertina dell’edizione cartacea conferma la qualità e la disseminazione della reputazione internazionale che la nostra destinazione esperenziale sta continuando a conquistare affiancando di fatto le più importanti e riconosciute città d’arte del Belpaese. Da Bologna a Genova, da Napoli a Milano, passando da Ravenna, Torino, Venezia, Catania e Merano“.

E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Tropea Giovanni Macrì. “Ridurre l’Italia a 12 città – si legge su Traveller – non è facile. Ce ne sono centinaia e ognuna è tanto caratteristica quanto affascinante, con il suo singolare senso del luogo rappresentato dal territorio, dalla storia, dall’architettura, dalla cultura, dall’ambiente, dalla cucina e dal vino. Questo elenco delle migliori città d’Italia combina alcuni classici con gemme sottovalutate. Non deve essere considerato esaustivo; è più un punto di partenza per chi non lo sapesse, una guida utile per chiunque voglia espandere i propri orizzonti italiani. La Perla del Mar Tirreno si trova su uno dei tratti di costa più affascinanti ma poco conosciuti d’Italia: la Costa degli Dei. Le facciate medievali esposte alle intemperie svettano su scogliere di arenaria che scendono sulla sabbia bianca lambita da acque turchesi cristalline“.

“Nel groviglio di strade strette di Tropea – è scritto ancora sulla rivista – ghirlande di peperoncini piccanti sono appese accanto a gruppi di cipolle rosse dolci di forma ovale infilate: provane una pallina sotto forma di gelato alla Gelateria Tonini. La cattedrale normanna ospita tesori locali, tra cui un dipinto del XIII secolo della Madonna di Romania, patrona della città e un raro crocifisso in legno nero del XV secolo. Se sei pronto per una sfida, sali 33 metri di gradini scavati nella pietra fino al promontorio di Santa Maria dell’Isola che punteggia la spiaggia. Per cambiare scenario, esplora i vigneti, i frantoi, i caseifici e le fattorie dell’entroterra incontaminato o fai una gita in barca alle Isole Eolie della Sicilia“.

