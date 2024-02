A Tropea sorgerà una nuova area sportiva polivalente

StrettoWeb

“L’importanza dello sport per una comunità è innegabile e multifattoriale, influenzando positivamente diversi aspetti della vita quotidiana e del benessere sociale. L’implementazione di un’area sportiva polivalente rappresenta un passo significativo verso il potenziamento di tali benefici per la nostra comunità. La realizzazione di quest’area sportiva polivalente non è solamente il recupero di un progetto precedentemente avviato ma mai completato; è piuttosto un investimento nel tessuto sociale e nel futuro delle generazioni a venire”.

“L’opportunità di creare uno spazio dedicato all’attività fisica e al tempo libero promuove lo sviluppo di uno stile di vita sano e attivo tra i cittadini di tutte le età. Il finanziamento di 2.4 milioni di euro, concesso dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, rappresenta un’imponente risorsa per la nostra comunità. Questo sostegno finanziario non solo consentirà di completare i lavori iniziati, garantendo la sicurezza delle strutture esistenti, ma aprirà anche le porte alla realizzazione di nuove infrastrutture vitali, come l’area polivalente e i parcheggi”.

“A seguito all’esito positivo della conferenza dei servizi del 20 febbraio 2024, la prossima fase del progetto, prevede la messa in appalto dei lavori entro il prossimo mese di giugno e testimonia l’impegno e la determinazione delle autorità locali nel fornire ai cittadini le risorse necessarie per prosperare e crescere. Quest’area sportiva polivalente non sarà solo uno spazio fisico, ma diventerà il cuore pulsante della nostra comunità, un luogo dove le persone si incontrano, si sfidano, si sostengono reciprocamente e si divertono insieme”.

“Oltre ai benefici diretti legati alla pratica sportiva, l’area polivalente avrà un impatto positivo sull’economia locale, attrarre visitatori e promuovere lo spirito di appartenenza alla comunità. Inoltre, fornirà opportunità di sviluppo personale e sociale attraverso programmi di formazione, eventi culturali e attività ricreative per tutte le fasce d’età”. Lo dichiara in una nota il sindaco Giovanni Macrì.

