Il Treno della Sila prende una pausa per rifarsi il look

StrettoWeb

Come di consueto, il Treno della Sila ferma la sua corsa per permettere alla vecchia signora di rifarsi il look. La locomotiva, come periodicamente viene programmato ogni anno, dalla prossima domenica si fermerà per una breve pausa di manutenzione ordinaria, che vedrà il personale di Ferrovie della Calabria impegnato a garantire la massima sicurezza del treno per tutelare i viaggiatori e il personale in servizio.

Il trenino presto ritornerà ad allietare i suoi passeggeri con intrattenimenti, avventure e l’ormai imperdibile ‘Assalto dei briganti’,

un’esperienza unica che si rinnova di volta in volta con storie nuove e

nuove sorprese sempre più apprezzata dai passeggeri italiani e stranieri

che ogni domenica fanno registrare il sold out.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.