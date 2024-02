La Transnistria convoca un congresso di deputati di tutti i livelli, alta tensione con la Moldavia | DETTAGLI

StrettoWeb

La Transnistria convoca un congresso di deputati di tutti i livelli per il 28 o il 29 febbraio. L’ultima volta che si è tenuto un congresso di questo tipo è stato nel 2006, quando venne indetto e approvato un referendum sull’adesione alla Russia.

Aria tesa tra Tiraspol e Chisinau, capitale della Moldavia

Da rimarcare che, al momento, ci sono relazioni tese tra Tiraspol e Chisinau, capitale della Moldavia. Queste sono legate, tra l’altro, al fatto che le autorità moldave hanno cancellato i privilegi doganali per le aziende transnistriane. Inoltre, dopo l’inizio della guerra in Ucraina nel 2022, Kiev ha chiuso il segmento transnistriano del confine moldavo-ucraino, ed era dal territorio ucraino che la maggior parte delle merci veniva importata in Transnistria. Attualmente le importazioni devono passare attraverso il territorio moldavo, il che ha dato a Chisinau ulteriori leve di controllo che prima non aveva.

Dirun: “la condizione di schiacciamento in cui si trova Tiraspol – tra Kiev e Chisinau – richiede una reazione”

Anatoliy Dirun, ex deputato del consiglio supremo della Transnistria, ha detto: “se si guarda ai congressi precedenti, il loro risultato è stato quello di prendere decisioni importanti. Allo stesso tempo, erano nell’aria. Il congresso è stato un evento che ha consolidato le idee già discusse. La condizione di schiacciamento in cui si trova Tiraspol – tra Kiev e Chisinau – richiede una reazione”.

