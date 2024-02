Tragico incidente sul lavoro a Messina: artigiano 40enne muore folgorato

StrettoWeb

Un uomo di 40 anni ha perso la vita a Terme Vigliatore, nel messinese in un incidente sul lavoro. L’uomo, un artigiano rumeno, stava effettuando dei lavori all’impianto elettrico di un vivaio quando all’improvviso e per cause in corso di accertamento, è morto folgorato da una scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. A nulla sono serviti i soccorsi del 118. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Terme Vigliatore intervenuti sul posto.

