Tragedia nella notte: 14enne perde la vista per lo scoppio di un petardo

Una serata tra amici che si è trasformata in tragedia. È accaduto nella serata di ieri, in Zona Casal de’ Pazzi a Roma. Un 14enne è rimasto ferito gravemente a seguito dello scoppio di un petardo: immediata la corsa in ospedale dove è ricoverato in Terapia Intensiva. Il tremendo scoppiogli ha causato ustioni gravissime e ha perso la vista.

Ferito anche un amico, accompagnato al pronto soccorso dal padre, le cui condizioni sarebbero invece stabili. Sulla vicenda indagino i Carabinieri che stanno raccogliendo diverse testimonianze, tra cui quelle dei genitori dei 14enni presenti.

