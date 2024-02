Tragedia a Locri: neonato muore in sala parto, aperta un’inchiesta

StrettoWeb

Un dolore straziante ha colpito una famiglia di Locri a seguito della morte del figlio in sala parto. Il piccolo, appena nato, ha esalato l’ultimo respiro nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo da parte di tutti i medici e gli operatori presenti. Una tragedia immane, accaduta nei giorni scorsi presso l’ospedale della cittadina che ha lasciato tutti sgomenti.

Poco chiare le dinamiche che hanno portato al decesso del nascituro: i familiari hanno infatti sporto denuncia ai Carabinieri che ha portato la Procura di Locri ad aprire un’inchiesta sulla vicenda, al momento senza indagati. La salma del piccolo e la cartella clinica sono state poste sotto sequestro a disposizione della magistratura per gli accertamenti del caso. Un dolore troppo grande che ha bisogno di risposte per far luce sull’ingiustizia che è toccata al povero neonato.

