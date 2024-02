Tragedia a Lamezia Terme: giovane donna muore in un centro estetico

StrettoWeb

Avere 28 anni e tutta la vita davanti a sé: è, questo, quello che si pensa quando si è così giovani. Eppure quella stessa vita ci coglie impreparati e vola via, come un soffio. Una tragedia immane, quella che ha colpito la città di Lamezia Terme, con il decesso di una giovane donna. M.C., 28enne appunto, è morta improvvisamente questo pomeriggio mentre era sul posto di lavoro, un salone di bellezza in via dei Glicini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per lei non c’è stato nulla da fare. Presenti anche le forze dell’ordine per indagare sull’accaduto: da chiarire, infatti, le dinamiche che hanno portato a questa morte prematura.

