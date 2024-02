Tirocinanti di inclusione sociale, storico emendamento di Cannizzaro approvato alla Camera

StrettoWeb

“TIS: stanotte alle 3:13 è stato approvato un mio emendamento che rappresenta una pietra miliare per la categoria. Con l’approvazione si dà, esclusivamente ai comuni della Calabria, la possibilità di assumere in deroga ai limiti assunzionali vigenti, con contratti a tempo determinato, part-time e della durata di 18 mesi. Parliamo di posizioni completamente riservate ai 4 mila Tirocinanti di Inclusione Sociale. E’ la prima volta nella storia. Un risultato targato Forza Italia, raggiunto in sintonia con il Presidente della Regione Roberto Occhiuto. È stato Istituito un fondo: lo Stato mette a disposizione 5 milioni di euro, che sappiamo non essere del tutto sufficienti. Ma si sta già lavorando al reperimento di ulteriori fondi per rimpinguare il capitolo esistente”. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’onorevole Francesco Cannizzaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.