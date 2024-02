Tiro con l’arco, Arcieri Club Lido protagonisti a Reggio Calabria

StrettoWeb

Alla palestra “Scatolone” di Reggio Calabria gli Arcieri Club Lido si confermano ai vertici sportivi regionali conquistando importanti titoli di classe e assoluti. Lo scenario sportivo dell’evento tenutosi a Reggio Calabria il 3 e 4 febbraio 2024 è stato quello del Palascatolone, nel quale, nella due giorni sportiva, si sono confrontati gli arcieri regionali, in quella che è la competizione regina della specialità indoor nel tiro con l’arco regionale.

La società di Catanzaro, gli Arcieri Club Lido guidati nella trasferta di Reggio Calabria dal Mister Poerio Piterà Edoardo, lasciano il segno nella classifiche finali. I titoli di classe e assoluti sono molteplici, confermando la qualità sportiva del catanzarese in manifestazioni di un certo peso e rilievo. La classe regina, quella dell’olimpico maschile, è tutta giallo-rossa come i colori della divisa degli Arcieri Club Lido: 4 titoli su 4 conquistati, sia di classe che agli assoluti.

Francesco Poerio Piterà classe anagrafica juniores, partecipa nella classe superiore, quella senior, con un buon score finale di 587 punti, coadiuvato da una ottima attrezzatura Gillo Gold Medal, elivanes, arco sport; si porta a casa il titolo di Classe nella fase di qualifica e con i compagni di squadra Serafino Valentino e Poerio Piterà Edoardo. Bissato così il successo dello scorso anno conquistando il titolo di classe a squadre. Nel tardo pomeriggio vanno di scena gli scontri individuali e a squadre e il tabellone a fine gara si ripete: Francesco Poerio Piterà Campione assoluto olimpico e la squadra dopo un esaltante shot off si porta a casa il titolo assoluto con Francesco ed Edoardo Poerio Piterà e Valentino Serafino.

Sabato nel compound e arco nudo i successi sono stati altrettanti: Anastasia Poerio Piterà, classe allieva, partecipa come juniores e vince l’oro Individuale, ripetendosi negli scontri diretti per l’assoluto e portandosi a casa il titolo di divisione compound. Altri titoli individuali di classe vanno a Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo master seguito dall’oro di Fabio Ludovica nella classe allieve e Falcone Samantha nella classe ragazze. Argento assoluto per Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo e bronzo per Fabio Ludovica nel Compound.

La soddisfazione della società

Soddisfazione viene esternata dal direttivo societario guidato dal Presidente Messina e dal Responsabile del settore giovanile Demasi Pasquale, i quali si dicono estremamente grati ai ragazzi per i risultati raggiunti. I titoli conquistati, a conferma di quelli già vinti lo scorso anno, sono la prova dell’effettiva qualità e del lavoro svolto in società. Si ringraziano sempre i genitori che coadiuvano la società nelle trasferte: Falcone Giuseppe, Garcea Maria, Gulia Sabrina che sono un valido aiuto e sostegno materiale all’attività sportiva.

