Terzo megalotto ss106, proseguono i lavori con la rottura della galleria “Roseto 1”

Un importante passo verso il futuro per le infrastrutture calabresi: il 28 febbraio alle 11.30, presso il cantiere dei lavori di costruzione del Terzo Megalotto della Strada Statale 106 Jonica, si terrà la rottura – del diaframma della canna in direzione sud – della galleria ‘Roseto 1’. Saranno presenti, il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria Ing. Francesco Caporaso, l’Ing. Salvatore Lieto Amministratore Delegato di Sirjo Scpa- Webuild SS Jonica e i rappresentanti del territorio. Presso il cantiere verrà allestito un punto stampa, durante il quale si avrà un aggiornamento circa l’evoluzione dell’opera in costruzione.

