Teatro di Vibo Valentia, il Comune si difende: “apertura nel rispetto delle norme”

“L’apertura del teatro comunale di Vibo Valentia, lo scorso 14 febbraio, è avvenuta nel pieno rispetto delle procedure e delle normative in materia di sicurezza, e non poteva essere altrimenti. Il Comune, che aveva per tempo predisposto tutta la documentazione utile ad una valutazione a fini autorizzativi, ha ritenuto opportuno, in questo frangente, e nelle more della definizione della procedura medesima, di attenderne gli esiti prima di procedere con qualsivoglia tipo di iniziativa di carattere artistico”.

“In questi giorni vi è stata una interlocuzione con i vertici organizzativi del teatro Parioli, ai quali sono state illustrare le problematiche riscontrate. Per questo, e per la grande opportunità che hanno concesso alla città di Vibo Valentia mettendo gratuitamente a disposizione spettacoli e attori di livello nazionale, è stata manifestata loro tutta la gratitudine dell’amministrazione, nella convinzione, comunque, che questa sinergia instaurata continuerà a produrre benefici di carattere sociale e culturale per la nostra comunità. Continueremo a lavorare con la tenacia di sempre per assicurare alla città la piena fruizione del teatro il più presto possibile”. È quanto dichiara l’amministrazione comunale.

