Taormina, riunione per il nuovo Lungomare di Mazzeo

“Oggi abbiamo avuto una riunione fondamentale con i progettisti per discutere i miglioramenti proposti per il nuovo lungomare di Mazzeo. È stato un incontro proficuo, durante il quale abbiamo esaminato attentamente i suggerimenti ricevuti dalla Comunità e abbiamo deciso di apportare modifiche al progetto iniziale per garantire un risultato ancora migliore”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Si è anche deciso di rivedere i sottoservizi così da implementarli e renderli maggiormente funzionanti. Inoltre, abbiamo deciso di pianificare attentamente il cronoprogramma lavori con i tempi del cantiere, in modo da avviare i lavori a ottobre, evitando di intralciare la stagione estiva“, conclude De Luca.

