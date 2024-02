Taormina, presentati 5 nuovi bus elettrici. De Luca: “siamo all’avanguardia”

StrettoWeb

L’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina sta compiendo passi significativi verso una mobilità più sostenibile con il lancio del progetto “Taormina Go Green”. La cerimonia di presentazione ufficiale dei mezzi si è svolta lungo il principale corso Umberto I, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Ad impartire la benedizione ai mezzi mons. Carmelo Lupò, parroco di Taormina.

“L’introduzione di questi mezzi moderni e ecologici – ha affermato il sindaco di Taormina, Cateno De Luca – è un segnale tangibile del nostro impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre l’impatto ambientale della nostra comunità. Taormina dimostra di essere all’avanguardia nel promuovere soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le sfide legate alla mobilità urbana. Ringrazio l’Azienda Servizi Municipalizzati per l’impegno profuso nell’implementare il progetto ‘Taormina Go Green’ e mi auguro che questi nuovi mezzi contribuiscano a rendere la nostra città un esempio di eccellenza in termini di sostenibilità ambientale”.

