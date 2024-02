StrettoWeb

“Abbiamo parlato di tante cose con il presidente Luca Cordero di Montezemolo. Non solo si è complimentato di Taormina ma ha chiesto notizie in merito alle mie decisioni per le prossime elezioni europee”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Gli ho detto che prenderemo le nostre decisioni l’1 e 2 marzo in occasione dell’assemblea nazionale che si svolgerà a Taormina”, conclude Cateno De Luca.

