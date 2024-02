Taormina Capitale dell’Automobilismo, “Premio Nino Vaccarella” a Luca Cordero di Montezemolo

StrettoWeb

“È stato un vero privilegio ospitare a Taormina la prestigiosa manifestazione promossa da Aci sport Italia. La nostra splendida città ha avuto l’onore di accogliere i grandi nomi dell’automobilismo per la cerimonia inaugurale, che ha segnato l’inizio di un evento straordinario. Abbiamo assistito alla cerimonia di apertura con la consegna del prestigioso “Premio Nino Vaccarella”, conferito a Luca Cordero di Montezemolo. È stato un momento emozionante e significativo, che ha reso omaggio a un’icona dell’automobilismo italiano“, è quanto afferma il sindaco Cateno De Luca.

“Durante la serata, sono stati consegnati premi speciali alla stampa e ad alcuni piloti che si sono distinti per le loro straordinarie performance sulle piste. È stato un modo per celebrare il talento e l’impegno di coloro che fanno dell’automobilismo una passione e uno stile di vita. Un ringraziamento speciale al Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia, Daniele Settimo, e al Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, per aver reso possibile questo evento straordinario. È stato un vero piacere fare gli onori di casa e accogliere i campioni siciliani in questa splendida cornice”, rimarca De Luca.

“Taormina continua a confermarsi come una destinazione di prestigio per eventi di livello internazionale, e siamo orgogliosi di essere stati parte di questa straordinaria manifestazione automobilistica. Non vediamo l’ora di vedere cosa il futuro riserva per l’automobilismo e per la nostra amata città”, conclude De Luca.

