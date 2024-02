“Talent Hub”: Vibo Valentia accoglie il suo primo coworking

StrettoWeb

Vibo Valentia si appresta a vivere un momento storico con l’apertura del Talent Hub, il primo spazio di coworking dedicato all’innovazione, alla creatività e alla collaborazione professionale nella provincia. Questo progetto, nato dalla sinergia tra Associazione Valentia, Valentia Academy, SOS Innovazione e Movimento Consumatori segna un punto di svolta significativo per il tessuto economico e culturale locale, offrendo nuove opportunità di sviluppo e crescita.

Talent Hub non è soltanto un luogo dove trovare una scrivania e una connessione Wi-Fi. È un ambiente progettato per stimolare la condivisione di idee, favorire incontri tra professionisti di diversi settori e sostenere la realizzazione di progetti innovativi. In un’epoca in cui il lavoro flessibile e la collaborazione a distanza diventano sempre più la norma, Talent Hub è un punto di riferimento fisico per chi cerca ispirazione e sinergie professionali nel cuore di Vibo Valentia.

L’ambizione del Talent Hub va oltre la creazione di uno spazio di coworking tradizionale. La presenza di una web radio interna permetterà di dar voce alle idee innovative e alle storie di successo del territorio, promuovendo una cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione. La sala conferenze, dotata delle più moderne tecnologie, ospiterà eventi, workshop e seminari, diventando un luogo di formazione e di scambio culturale aperto a tutta la comunità.

Il sostegno della Regione Calabria e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali testimonia l’importanza di investire in progetti che promuovano l’innovazione e il capitale umano. Il Talent Hub è il risultato di questa visione, un investimento sul futuro della provincia di Vibo Valentia che mira a creare un ecosistema favorevole alla nascita di nuove imprese e alla crescita di quelle esistenti.

L’inaugurazione del Talent Hub, prevista per il 2 marzo alle ore 11:30 presso il Centro Commerciale Vibo Center, è aperta a tutti coloro che sono interessati a scoprire le potenzialità di questo nuovo spazio. L’evento rappresenterà l’occasione per entrare in contatto con altri professionisti e talenti, esplorando insieme le opportunità offerte da questo progetto ambizioso.

Un luogo dove le idee possono diventare progetti concreti e dove la collaborazione tra diversi attori del tessuto sociale ed economico può generare valore aggiunto per tutta la comunità, un passo avanti verso la realizzazione di un ecosistema imprenditoriale vivace e competitivo, in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro. Il progetto è finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

