Tajani: “nella sanità è prioritario ridurre le liste d’attesa”

“C’è un problema che riguarda le liste d’attesa, non si può morire di tumore perché non si è in grado di fare una tac e te la fanno un anno dopo. Quindi bisogna assolutamente ridurre i tempi, abbiamo già iniziato con l’ultima finanziaria a sostenere da un punto di vista economico coloro che agiscono per ridurre le liste d’attesa“. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento di Forza Italia a Milano.

“C’è poi un problema che riguarda il numero dei medici e degli infermieri. Non può accadere che si sia costretti, per non chiudere gli ospedali come ha fatto bene il nostro presidente della Regione Calabria, ad assumere medici e infermieri cubani. Abbiamo bisogno di medici e infermieri italiani – ha aggiunto – quindi bene la decisione del ministro Bernini di allargare il numero degli studenti di medicina, per questo ci vuole tempo. Abbiamo deciso di permettere ai medici di rimanere in servizio fino a 72 anni, questo è già un segnale per affrontare la questione che però deve essere risolta a livello strategico”.

Significa “avere la medicina di prossimità: non si possono intasare ospedali e pronto soccorso. Servono più medici di famiglia“, ha continuato il ministro, sottolineando che al congresso nazionale di Forza Italia “ci sarà un documento dedicato alla sanità che sarà oggetto di grande attenzione” da parte del partito.

