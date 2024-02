Super Iemmello, il Catanzaro sbanca Cittadella e torna a sognare!

StrettoWeb

Il Catanzaro torna alla vittoria, ma soprattutto torna a sognare. La squadra giallorossa batte in trasferta il Cittadella per 1-2, rifilando ai veneti la sesta sconfitta di fila (non era mai successo in Serie B). Un successo dal sapore playoff, che consolida i calabresi in classifica e li avvicina (seppur ancora a -5) al secondo posto. Trascinatore, sempre lui, il Re di Catanzaro: doppietta e 9 reti per Pietro Iemmello, che trascina i suoi come non mai.

La partita

La gara si ravviva nella parte centrale del primo tempo, quando sale in cattedra l’attaccante. Riceve dalla trequarti, stoppa col destro, se la mette sul sinistro e di prima beffa a giro Kastrati: è un gol bellissimo. Il Catanzaro passa, ma dura poco: dopo dieci giri di lancette, alla mezz’ora, il Cittadella pareggia su rigore, con Baldini che spiazza Fulignati.

Nella ripresa, ancora lui, sempre lui: Iemmello. E’ il quarto d’ora: corner di Vandeputte, l’attaccante giallorosso si abbassa quanto basta per colpire di testa e beffare il portiere. E’ 1-2. Il Catanzaro riesce a tenere fino alla fine e strappa un successo pesantissimo in ottica classifica e playoff.

Il tabellino

Marcatori: 19’ pt e 11’ st’ Iemmello (CAT), 29’ pt pt Baldini (rig) (CIT)

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Negro, Frare, Carissoni; Vita, Danzi (14’ st Amatucci), Carriero (26’ st Tessiore); Baldini (14’ st Cassano); Pandolfi (26’ st Maistrello), Pittarello (36’ st Magrassi)

A disposizione: Mastrantonio, Sottini, Rizza, Cecchetto, Sanogo, Maniero, Giraudo

Allenatore: Gorini

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo (1’ st Miranda), Antonini, Veroli (42’ st Krajnc); Sounas (15’ st Sounas), Verna, Petriccione (31’ st Pompetti), Vandeputte; Iemmello, Ambrosino (31’ st Brignola)

A disposizione: Sala, Borrelli, Oliveri, Stoppa, Biasci, Donnarumma.

Allenatore: Vivarini

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Capaldo – Belsanti Quarto ufficiale: Drigo

Var: Miele

Ass: Manganiello

Angoli: due Cittadella, cinque Catanzaro

Recupero: 2‘ pt; 6’ st

Ammoniti: 4’ pt Baldini (CIT), 32’ pt Scognamillo (CAT), 20’ st Biasci (dalla panchina) (CAT), 40’ st Veroli (CAT), 46’ st Brignola (CAT).

Risultati Serie B, 26ª giornata

Brescia-Reggiana 0-0

Cittadella-Catanzaro 1-2

Cremonese-Palermo 2-2

FeralpiSalò-Ascoli 0-1

Sudtirol-Bari 1-0

Classifica Serie B

Parma 54 Cremonese 47 Palermo 46 Como 45 Venezia 45 Catanzaro 42 Cittadella 36 Modena 34 Brescia 34 Bari 33 Cosenza 32 Sampdoria 31 Sudtirol 31 Reggiana 31 Pisa 30 Ascoli 26 Ternana 25 Spezia 25 Feralpisalò 21 Lecco 20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.