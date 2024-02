Sud chiama Nord, nuovo Comitato a Giardini Naxos

StrettoWeb

“È con grande piacere che annunciamo la costituzione del terzo comitato a Giardini Naxos, dal nome eloquente “Una Marcia in Più per Giardini Naxos”. Questo nuovo organismo nasce con l’obiettivo di portare avanti iniziative e progetti volti a valorizzare e migliorare il territorio. La serata è stata l’occasione per presentare ufficialmente il Presidente del Comitato, Maurizio Priolo, affiancato dal Vice Presidente Giuseppe Vadala e dal Segretario Franck Tizzone”, rimarca il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Preziosa la presenza anche qui della Coordinatrice Provinciale, Mariangela Scolaro, e del Coordinatore Cittadino di Giardini Pietro Giannetto. Presente anche il presidente del consorzio rete fognante Alfredo Elia Mandri. Un grazie speciale all’avv. Melinda Calandra. A Giardini è stato fatto un importante lavoro di sintesi tra i tre comitati costituiti che hanno scelto di lavorare all’unisono guardando solo al futuro di Giardini Naxos”, conclude De Luca.

