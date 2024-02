Sud chiama Nord, eletto il coordinatore calabrese del partito di Cateno De Luca

StrettoWeb

Si è svolta a Lamezia Terme, alla presenza del Presidente On. Laura Castelli, la prima assemblea regionale calabrese del Partito Sud chiama Nord. Nel corso della riunione il lametino Massimo Cristiano, già Consigliere Comunale della città di Lamezia Terme, è stato nominato Commissario regionale, ed avrà l’importante compito di radicare su tutto il territorio regionale un Partito oramai in continua crescita e che gli istituti di sondaggio attestano come prima forza in Sicilia ed all’1,3% su scala nazionale in continua crescita. Durante l’assemblea, infatti, è stato dedicato un momento di cordoglio per la perdita del padre del leader del movimento.

Castelli: “Cristiano persona giusta”

Il Presidente Laura Castelli ha affermato: “per volontà del nostro leader Cateno De Luca il nostro tour in giro per l’Italia non si è fermato. In Calabria, a Lamezia Terme, una sala gremita da persone entusiaste del nostro progetto. Abbiamo nominato Massimo Cristiano commissario della Calabria. Un amministratore vero che incarna al massimo i valori di Sud chiama Nord, la buona amministrazione e l’abnegazione per raggiungere gli obiettivi che fanno bene alla sua gente. Ci siamo confrontati su molti temi anche europei che stanno mettendo a rischio la nostra casa, la nostra salute e i nostri diritti. Va cambiata la rotta e per questo stiamo lavorando ad una proposta ambiziosa fondata su un principio molto chiaro: meno Europa, + più Italia e più Equità. Lottiamo insieme per le nostre libertà”.

Cristiano: “ringrazio tutti per la fiducia”

Massimo Cristiano ha evidenziato: “ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata, sia il Leader On. Cateno De Luca che la Presidente Nazionale On. Laura Castelli. Porteremo avanti i nostri principi a difesa di tutte le libertà individuali Costituzionalmente garantite, a difesa della nostra identità e di avversione a tutte le disuguaglianze sociali e cominciare dal tema del diritto alla salute per tutti. ScN oggi rappresenta la prima forza politica in Sicilia, e questo per noi Calabresi rappresenta uno stimolo importante, il nostro obiettivo è far crescere il Partito, attraverso una incessante opera di radicamento, su tutte le province, e lo faremo con impegno, lealtà, entusiasmo e passione. Siamo aperti a tutti coloro che abbiano l’entusiasmo giusto per contribuire alla crescita del Partito. Abbiamo bisogno di una rappresentanza territoriale forte e concreta, composta da persone serie, determinate e che amano davvero la nostra terra e il nostro movimento. ScN è un partito con una connotazione civica e territoriale, che pone al centro della propria agenda la buona amministrazione in ambito locale, e che oggi ha l’ambizione di diventare un Partito nazionale di massa, a trazione meridionalista e che pone alla base della sua azione politica anche l’Euroscetticismo, con un manifesto politico che non lascia dubbi all’interpretazione ovvero -Europa + Italia. Giorno 1 e 2 marzo in occasione dell’assemblea nazionale di Taormina per lanciare definitivamente Sud chiama Nord in ottica nazionale e prepararci per le Europee”.

