Sud chiama Nord, De Luca: “Giuffrida non lo vogliamo, è una merda”

Davide Vasta non è più deputato regionale di Sud chiama Nord: di ieri la sentenza sulla decadenza del sindaco di Riposto, in provincia di Catania. Cateno De Luca, nella tradizionale diretta social, afferma: “siamo vicini a Vasta che farà ricorso in cassazione, da parte nostra massima solidarietà. Al suo posto subentrerà Salvo Giuffrida che, dico subito, non lo vogliamo, non adoro chi fa ricorsi”, rimarca De Luca.

“Giuffrida ha considerato Sud chiama Nord un taxi e non ha partecipato mai alle riunioni di partito, abbiamo cercato sempre tutti. Mi accusa che non ho partecipato ai suoi comizi? Cazzate, il 23 agosto 2022 sono stato all’inaugurazione del comitato elettorale di Giuffrida di Tremestieri Etneo e ad un suo comizio. Si può essere così merda nella vita? Già ti sei venduto al Centro/Destra, c’è una trattativa con Lega e Forza Italia. Un deputato in più o in meno non ci cambia nulla”, conclude De Luca.

