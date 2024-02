Sud chiama Nord: boom di adesioni per il partito di De Luca, superate le 12 mila tessere

StrettoWeb

Boom di adesioni per Sud chiama Nord, il partito a trazione meridionalista di Cateno De Luca, sindaco di Taormina e deputato regionale, che sarà presente alle elezioni europee. “Abbiamo superato in questo momento la soglia di 12 mila tesserati al nostro movimento politico. Festeggiamo con le granite offerte da mitico Pietro Giannetto”, rimarca De Luca, visibilmente soddisfatto.

Castelli: “dati straordinari”

“Stanchi ma soddisfatti. Come prima cosa voglio dire grazie. Grazie di cuore a tutto lo staff di Sud chiama Nord, ai giovani di Sud chiama Nord, a tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta da più di una settimana. Si è chiusa oggi la prima fase della campagna tesseramenti e come ha già ribadito Cateno De Luca stamane, ci sarà tempo (per chi ha già costituito il comitato) per tesserare fino a giorno 3 febbraio. I dati che stanno arrivando in segreteria sono straordinari”, è quanto afferma il presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli.

“La partecipazione in Sicilia è andata sopra ogni aspettativa, a conferma del fatto che siamo la prima forza politica in continua crescita. Ma permettetemi di anticiparvi anche che Sud chiama Nord si è radicato in tutta Italia. Non vi anticipo altro, aspettiamo il dato finale ma tutti insieme abbiamo fatto un lavoro immenso. Questo grande impegno sta contribuendo a rendere grande e nazionale il nostro progetto. Non smettete di sostenerci”, conclude Castelli.

