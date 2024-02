Sud chiama Nord: assemblea regionale nel Lazio, Zicchieri confermato commissario regionale

StrettoWeb

“Altra tappa del tour della nostra presidente Laura Castelli in giro per l’Italia! Ieri è stata la volta di Latina per l’assemblea regionale del Lazio: confermato commissario regionale Francesco Zicchieri che in poco tempo è già riuscito a far radicare Sud chiama Nord in buona parte delle province della regione. Anche nel Lazio c’è grande entusiasmo e partecipazione”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Il progetto nazionale ormai è decollato e in vista delle Europee stiamo già affinando la strategia che ci renderà protagonisti anche nella circoscrizione centro. Oggi durante il mio intervento in collegamento ho delineato il quadro di ciò che faremo nelle prossime settimane. Avviso ai naviganti: Sud chiama Nord sarà presente alle europee. E non saranno di certo le manine di Renzi & co a fermarci. Non ci fate paura, stiamo crescendo giorno dopo giorno”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.