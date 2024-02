Sud chiama Nord: che successo! 14 mila iscritti e 302 comitati in tutta Italia. De Luca: “ecco cosa faremo per le Europee”

StrettoWeb

Conclusi i lavori della Giunta Esecutiva di Sud chiama Nord, a fine campagna tesseramento alla presenza del presidente Laura Castelli, del leader Cateno De Luca e del coordinatore Danilo Lo Giudice. “E’ stata superata la soglia dei 14 mila iscritti a sud chiama nord (dato ancora non definitivo) con la costituzione di 302 comitati in tutta Italia escluso Val d’Aosta. In Sicilia i comitati sono stati costituiti in oltre 1/3 dei comuni”, annuncia De Luca.

De Luca: “ecco cosa faremo alle Europee”

“In merito alle elezioni europee la Giunta Esecutiva ha preso atto del silenzio di Carlo Calenda in merito all’Autonomia Differenziata nonostante il nostro espresso invito a chiarire se fosse a favore o contro. E’ stato dato espresso mandato al Segretario ed al Presidente Federale di verificare la possibilità della costituzione di un progetto basato sul principio – Europa e + Equità con altre forze politiche e civiche comunicando le risultanze nell’assemblea nazionale del 2 marzo a Taormina”, evidenza Cateno De Luca.

A Taormina l’assemblea nazionale

Sono state confermate le tappe organizzative per giungere all’elezione dei componenti dell’Assemblea nazionale che si terrà il 2 e 3 di marzo a Taormina.

