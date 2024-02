Strage di Cutro: “non è umano restare indifferenti”

StrettoWeb

“Ci sono fenomeni complessi, che riguardano la storia dell’umanità, che determinano l’esistenza di migliaia di persone e che non si possono banalizzare. Tra questi le migrazioni. Soprattutto ci sono linee che l’umanità non dovrebbe mai superare ed invece continua a travalicare, per superbia o indifferenza. Ci sono uomini e donne, bimbi ed anziani, che stanno morendo sotto le bombe in Est Europa ed a Gaza, oppure in mare, inseguendo una speranza, come accadde esattamente un anno fa a largo di Steccato di Cutro”.

“É umano restare indifferenti? Chiedetelo a Vincenzo, il pescatore che ha salvato i pochi superstiti di quella strage e che non riesce più a fare il suo mestiere, ad andare in acqua, perché “gli sembra di raccogliere ancora corpi”. Sappiamo tutti che non è umano restare indifferenti, e la nostra è una città umana, che non dimentica”. Lo dichiara Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.