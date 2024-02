Strage di Cutro, Antoniozzi (FdI): “l’opposizione partecipi alla commemorazione”

StrettoWeb

“Plaudo all’iniziativa della Regione Calabria di commemorare lunedì prossimo a Cutro le centinaia di morti dello scorso anno ma invito le opposizioni a partecipare. Quello che accadde ferì profondamente ognuno di noi e non può avere colore politico. Ai tempi del centrosinistra assistemmo ad altre tragedie ancora più dolorose di migranti morti sulle nostre coste”.

“Ci si può legittimamente dividere sulle strategie politiche e noi siamo fermamente convinti che il governo Meloni abbia colto il segno del problema immigrazione. Sarebbe sbagliato come calabresi dividerci nel dolore di una tragedia che colpi tutta la nostra comunità, i sindaci, i cittadini. E per questo mi auguro che a Cutro partecipino rappresentanti del centrosinistra poiché si tratta di un appuntamento istituzionale e collettivo e non di parte”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

