Le strade del vino: la nuova frontiera turistica della Calabria

Legare vino e turismo, nel nome della qualità. É l’obiettivo sotteso alla misura “Investimenti” della Ocm vino, di cui è stata pubblicata sul portale www.regione.calabria.it (nella sezione Dipartimento agricoltura) la graduatoria definitiva. In particolare, al termine del lavoro di istruttoria svolto dalla commissione di valutazione, sono stati ammessi a finanziamento 48 progetti per la campagna 2023/2024, per un controvalore nel complesso pari a circa 1.246.000 euro.

“Obiettivo della misura – sottolinea l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – è l’affermazione in Calabria delle strade del vino, un sistema di offerta turistica che ruota attorno ai centri di produzione del nettare degli dei, ad enoteche e vinerie e a tutto ciò che è ad esso riconducibile, ovvero un percorso lungo il quale si collocano i luoghi del vino visitabili, come vigneti, aziende, cantine, ma anche attività imprenditoriali di riferimento, come ristoranti, alberghi, agriturismi, enoteche”.

Nello specifico, saranno oggetto di sostegno le iniziative volte a migliorare il rendimento globale dell’impresa, oltre che al conseguimento di una maggiore competitività e ad incentivare le attività legate alla degustazione e vendita dei prodotti vitivinicoli, anche tramite l’e-commerce e l’enoturismo, fornendo nuove possibilità di approccio al mercato.

“Lo scopo – aggiunge Gallo – è rendere il settore vitivinicolo sempre più protagonista, nel solco della programmazione integrata tra i settori dell’agricoltura, del turismo e del commercio, per un viaggio attraverso il territorio, le sue eccellenze, i suoi sentieri dell’arte e del gusto e, dulcis in fundo, delle sue cantine, con la predisposizione all’accoglienza e alla ricettività”.

