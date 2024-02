Strade colabrodo a Rizziconi: “la Città Metropolitana intervenga, è un pericolo” | VIDEO

StrettoWeb

A Drosi, frazione di Rizziconi, i cittadini sono disperati a causa delle strade a colabrodo che collegano il piccolo centro al resto del territorio. “Che la Città metropolitana intervenga“, chiede un residente lanciando un appello ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb. “E’una situazione insostenibile – racconta –. Si tratta della strada Drosi Marotta, nel Comune di Rizziconi“. Una strada provinciale ridotta così da anni e per la quale “non intervengono mai“.

“E’ un disastro da anni e quando piove è ancora peggio perché franano le pareti“, racconta ancora il cittadino intervistato. Non solo. La strada, in queste condizioni, è “pericolosa per i mezzi piccoli. Sono circa cinque chilometri di strada completamente abbandonata“, per la quale è necessario al più presto l’intervento della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

