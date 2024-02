Quella strada Delianuova – Gioia Tauro in costruzione da dieci anni: perché i lavori sono fermi?

StrettoWeb

Sono dieci anni che la costruzione della strada Delianuova – Gioia Tauro, fondamentale per i cittadini dell’entroterra, è iniziata, ma ormai da due anni i lavori sono fermi. Un danno per migliaia di residenti dell’entroterra reggino. In merito è stata presentata un’interrogazione dal Capo Gruppo del Centrodestra Metropolitano in seno al Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, Dott. Giuseppe Zampogna, “sulla costruenda strada Delianuova – Gioia Tauro, iniziata oltre dieci anni fa ed i cui lavori sono fermi da più di due anni“.

Di seguito il testo dell’interrogazione indirizzata al sindaco Metropolitano Avv. Giuseppe Falcomatà ed al delegato alla viabilità Avv. Carmelo Versace:

“Premesso che:

L’Articolo 119 della Costituzione stabilisce che:

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea;

con la LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 entra in vigore l’istituzione della Città Metropolitana;

Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità, istituzionali generali:

1. cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;

2. promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;

Considerato che:

erano in corso di completamento i lavori della strada provinciale Delianuova – A3 (svincolo Gioia Tauro). I stralcio I lotto: Delianuova – svincolo Calabretto Km 4+390;

in data 03-03-2021 lo scrivente ha prodotto apposita interrogazione con richiesta di risposta;

i lavori sulla suddetta arteria risultano ancora sospesi;

i cittadini di una vasta area aspromontana chiedono continuamente notizie in merito, attesa la particolare importanza dell’opera;

l’agognata realizzazione avrebbe rilevanti ricadute positive per lo sviluppo dell’intera area, producendo riflessi dal punto di vista del turismo montano e determinando una proficua integrazione del territorio in un ambito intercomunale;

le criticità relative allo spopolamento crescerebbero notevolmente in caso di mancata realizzazione dell’intervento in oggetto, aumentando esponenzialmente il processo di depauperamento delle comunità locali.

Per tutto quanto sopra premesso, considerato e visto

Interroga nuovamente il Sindaco per

1. Conoscere quali i tempi per la ripresa e quindi la conclusione dei lavori“.

