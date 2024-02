StrettoWeb

“In un clima di assoluta serenità e concordia abbiamo sottoscritto con il sindaco Federico Basile, l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro e il Dg Salvo Puccio, la convenzione per l’uso dello stadio Franco Scoglio. Un accordo sul quale c’era da tempo la massima intesa anche riguardo la tariffa, che non ha subito di fatto, alcun aumento, ma viene incontro alla nostra richiesta di ricomprendere alcuni costi di gestione che il comune di Messina anticiperà per conto di ACR. Ringrazio quindi l’amministrazione comunale per l’ampia disponibilità manifestata”. Così il presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto.

In questa nota, il numero uno del club peloritano esprime soddisfazione per la firma relativo alla convenzione sull’uso dell’impianto San Filippo. Si era parlato di un aumento della tariffa, ma Sciotto spiega che alcuni costi di gestione verranno anticipati dal Comune.

