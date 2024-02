Spezia-Catanzaro e quello strano saltello dell’arbitro Ghersini: social impazziti | VIDEO

StrettoWeb

Sabato pomeriggio il Catanzaro – che finora ha pareggiato pochissime volte in stagione – ha ottenuto il suo secondo pari di fila, sempre per 1-1, in casa dello Spezia. Avanti con Iemmello, si è fatto raggiungere da Jagiello. Sui social però gli utenti – quindi non solo tifosi giallorossi – hanno notato un episodio particolare, che ha scatenato le reazioni tra ilarità, sdegno, mistero, ironia. Il riferimento è al “saltello” dell’arbitro del match, Davide Ghersini, al gol della squadra ligure.

Di certo, a guardare il video (in basso), pare essere un gesto istintivo. E i più malfidenti hanno pensato si potesse trattare di un’esultanza, essendo il direttore di gara nativo di Genova. La viralità dell’episodio, tra l’altro, raggiunge vette ancora più alte per via del grande caos mediatico che nelle ultime settimane ha coinvolto gli arbitri, dopo il servizio delle Iene e la parole di un arbitro in attività che ha annunciato alcune irregolarità.

Spezia Catanzaro Ghersini, arbitro ligure Mi sento malissimo pic.twitter.com/qyfcqkBsh8 — 🔴 IL VAR DEVE ESSERE A CHIAMATA ⚫️ (@TheoDipendente) February 3, 2024

