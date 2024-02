Sottufficiale della Marina assolto dalle accuse di maltrattamenti in famiglia: potrà tornare a vedere i suoi figli

StrettoWeb

Il Tribunale di Crotone in Composizione Collegiale composto dai seguenti Magistrati, Dott. Michele Ciociola (Presidente), Dott. Michele Corvino (Giudice) e Dott.ssa Giulia Crisci (Giudice Est.) in data odierna ha assolto il Sig. A.C. difeso dall’ Avvocato Rosario Perri del Foro di Lamezia Terme dal reato di maltrattamenti in famiglia dinanzi a figli minori con l’ampia formula assolutoria perché il fatto non sussiste.

Sono state pertanto accolte dal collegio penale le tesi difensive dell’avvocato R.Perri che hanno evidenziato la mancanza di elementi probatori necessari a fondare una sentenza di condanna per il reato presupposto.

Si chiude pertanto una vicenda giudiziaria che ha visto A.C. privato purtroppo, nel lasso di tempo necessario al procedimento, anche della possibilità di poter frequentare i propri figli. Oggi, con tale sentenza si dichiara l’immediata perdita della misura cautelare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.