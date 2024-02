Sospiro di sollievo a Corigliano-Rossano: Giuseppina è stata ritrovata

StrettoWeb

La famiglia di Giuseppina Placonà può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La 16enne, avvistata l’ultima volta la mattina dell’8 febbraio, era scomparsa nel nulla a Corigliano-Rossano. Ma questa notte, dopo lunghe ricerche da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale, la ragazza è stata rintracciata questa notte in un appartamento dello scalo di Corigliano. Sta bene ed è finalmente è tornata a casa dai suoi genitori, preoccupatissimi per la sua assenza prolungata e per il fatto che la ragazza è sotto terapia farmacologica la quale, se non assunta per tempi prolungati, potrebbe portare a complicazioni.

