Sondaggi politici, continuano a perdere Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Tutti i DATI

Non è un inizio di 2024 positivo per Fratelli d’Italia che continua a perdere consensi. Lo rileva la Supermedia AGI/Youtrend di questa settimana. La ponderazione odierna include i sondaggi realizzati dal 25 gennaio al 7 febbraio. Il partito di Giorgia Meloni registrerebbe un meno 0,2% rispetto alla Supermedia di fine 2023. Forza Italia risalirebbe di tre decimi durante il periodo dei congressi provinciali. Sostanzialmente stabile la Lega.

L’area progressista, con in testa il Partito Democratico, risale di qualche decimale, così come quella dell’ex Terzo Polo. Male il Movimento 5 Stelle che perderebbe mezzo punto. L’Alleanza Verdi/Sinistra e Azione sarebbero ad un passo dal 4%.

I dati

FDI 28,5% (-0,2)

PD 19,6% (+0,1)

M5S 16,0% (-0,5)

Lega 8,6% (=)

Forza Italia 7,3% (+0,3)

Verdi/Sinistra 3,9% (+0,1)

Azione 3,9% (+0,4)

Italia Viva 2,9% (-0,2)

+Europa 2,3% (+0,3)

Italexit 1,6% (-0,1)

Unione Popolare 1,2% (-0,2)

Noi Moderati 1,2% (=)

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 31 gennaio), Eumetra (1 febbraio), Ixè (29 gennaio), Noto (31 gennaio), Quorum (29 gennaio), SWG (29 gennaio e 5 febbraio) e Tecnè (27 e 29 gennaio, 3 febbraio).

