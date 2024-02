Sinfonia Domotek, al PalaCalafiore è musica come a Sanremo: altro 3-0 a Bisignano

StrettoWeb

Non è Sanremo, è il PalaCalafiore. Ma la musica è da Festival della Canzone. Suona la Domotek Volley Reggio Calabria e per l’ennesima volta la sinfonia non presenta neanche una sbavatura. I reggini di coach Polimeni vincono il derby di Calabria contro la Bisignano Volley con il solito punteggio, lo stesso delle altre 11 gare precedenti, 11 vittorie raccolte per 3 set a 0.

Una vittoria che arriva alla ripresa del campionato, dopo la sosta per la Coppa Italia nella quale i reggini hanno affrontato e battuto Grottaglie e Bisignano ottenendo il pass per le Final Four. Il ritorno alla regular season poteva riservare qualche sorpresa, ma il gruppo reggino è forte e compatto anche senza un totem come Schipilliti costretto a seguire i compagni da fuori dal rettangolo di gioco.

Match ben giocato da Laganà e soci: primi due set vinti senza patemi con i punteggi in fotocopia di 25-13 e 25-13. Ben più combattuto il terzo parziale di gara che ha visto i reggini imporsi 25-21 resistendo al tentativo di rimonta ospite.

