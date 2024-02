Sila, concluso il percorso “Neve” per aspiranti soccorritori

StrettoWeb

Si sono conclusi nel pomeriggio di ieri 18 febbraio, nel territorio di Monte Scuro – comune di Celico (CS) – nel Parco Nazionale della Sila, due giorni di intenso percorso formativo e di verifica del modulo “Neve”, nell’ambito del corso di formazione rivolto agli aspiranti Operatori di Soccorso Alpino (OSA), Operatori di Soccorso di Base (OSB) ed Operatori Tecnici Sanitari (OTS), appartenenti alle Stazioni di soccorso alpino Catanzaro, Pollino, Sila Camigliatello e Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS Calabria.

Le attività formative e di verifica su neve, curate dagli Istruttori Regionali Alpini del CNSAS Calabria si sono incentrate sulla movimentazione individuale su terreno innevato, mediante l’utilizzo di sci e ciaspole, sull’allestimento di ancoraggi su neve, su manovre di corda utili per calare una barella su versanti innevati.

Parte della formazione si è incentrata sulla risoluzione di simulati per la ricerca di persone travolte in valanga mediante l’utilizzo del dispositivo Artva (strumento elettronico utilizzato per la ricerca delle persone travolte in valanga), della sonda e della pala. L’acquisizione della qualifica è un passaggio obbligatorio per tutti i soccorritori che avranno ruoli operativi negli interventi di soccorso. Al modulo “Neve” appena concluso, seguirà il modulo “Roccia”.

