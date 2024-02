Siderno, il prefetto Vaccaro incontra i sindaci della locride

StrettoWeb

Si è svolto questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Siderno, l’incontro tra il Prefetto Clara Vaccaro e i Sindaci e Commissari dell’Associazione dei Comuni della Locride (Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, Palizzi, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo).

Il Rappresentante del Governo è stato accolto dal Presidente dell’Assemblea dell’Associazione, Vincenzo Maesano, Sindaco di Bovalino, dal Presidente del Comitato dell’Associazione, Giorgio Imperitura, Sindaco di Martone, e dal Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni. Presente anche il Vescovo di Locri-Gerace, Mons. Francesco Oliva, ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Nel corso dell’incontro, particolarmente partecipato, il Sindaco Maesano ha esposto le principali problematiche che interessano il territorio, riportate in un documento redatto d’intesa tra i vari primi cittadini. Sono stati sottoposti, quindi, all’attenzione del Prefetto, le criticità connesse alla carenza di infrastrutture, alle condizioni della sanità, al rischio di dissesto costiero e montano.

Accanto a queste, poi, sono state evidenziate le potenzialità di sviluppo legate al notevole patrimonio culturale e naturalistico. Al termine, è stata chiesta l’apertura di un tavolo permanente, volto ad assicurare la collaborazione e la sinergia istituzionale per affrontare le criticità del territorio della Locride e contribuire al suo sviluppo. Il Prefetto, nel sottolineare come sia fondamentale fare rete per poter affrontare efficacemente le diverse problematiche, ha assicurato piena collaborazione, attenzione e disponibilità al dialogo.

A seguire, il Prefetto, accompagnato dai Presidenti dell’Assemblea e del Comitato dell’Associazione, ha visitato l’Istituto di Istruzione Superiore “F. La Cava” di Bovalino, dove è stato accolto dal Dirigente, Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo, ed ha incontrato gli studenti, rispondendo alle domande e curiosità dei ragazzi. La mattinata è terminata con la visita, alla presenza anche del Sindaco f.f. di Gerace, Salvatore Galluzzo, dell’Azienda Agricola Agrituristica Barone G.R. Macrì, dove è stato possibile apprezzare l’impegno e la passione con cui viene curata la realizzazione di prodotti tipici, incentrata su coltivazioni biologiche.

