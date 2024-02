Sicilia: è il caos sulle nomine nella sanità, in 8 hanno procedimenti giudiziari

StrettoWeb

Il governo siciliano è sempre più in difficoltà: ben 8 dei 18 manager della sanità, nominati nei giorni scorsi da Renato Schifani, hanno in corso procedimenti penali. È quanto emerge dalla seduta della commissione Affari istituzionali dell’Ars che si è riunita per esaminare i vari profili. Insomma, oltre alle divisioni evidenti nel centrodestra, il presidente di Forza Italia deve risolvere un’altra grana.

In 8 risultano con procedimenti penali

Ben 8 manager nominati dal governo Schifani pare abbiano procedimenti giudiziari in corso per i più disparati reati. Per regolamento la commissione deve dare il parere sulle nomine entro trenta giorni da quando avrà ricevuto dall’esecutivo le risposte agli approfondimenti richiesti.

