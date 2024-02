Sicilia, Geraci: “reperire nuove risorse idriche per settori agricolo e zootecnico”

StrettoWeb

“Finalmente si appronta una strategia per difendere il comparto agricolome zootecnico della Sicilia dalla crisi. La dichiarazione dello stato di calamità, approvata ieri dal governo Schifani, servirà per programmare e finanziare opere che consentano di reperire nuove risorse idriche. Siamo certi che il nostro assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, a capo dell’unità di crisi, farà un buon lavoro”. Lo afferma Salvo Geraci, deputato regionale della Lega.

“La siccità sta provando l’intero settore che tra l’altro ha subito politiche europee poco attente alla valorizzazione dei prodotti tipici. Hanno ragione gli agricoltori a protestare portando i loro trattori in strada. Noi siamo al loro fianco e come Lega a livello nazionale faremo tutto il possibile per aiutarli con misure serie che partano anche dalla riduzione del peso fiscale”, conclude Geraci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.