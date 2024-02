Sicilia, De Luca: “crisi aperta per il Governo Schifani ma la mangiatoia è ampia…”

StrettoWeb

Sono dieci i franchi tiratori del centrodestra che hanno votato contro il disegno di legge cosiddetto salva-ineleggibili, proposto da Fratelli d’Italia, bocciato dall’Ars con 34 voti contrari e 30 favorevoli. Dal foglio delle presenze emerge che i deputati di maggioranza presenti in aula al momento della votazione erano 39: contro il testo di legge hanno votato 34 parlamentari, l’opposizione poteva contare su 24 presenti.

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord è durissimo: “Schifani è venuta in aula perchè doveva condizionare la sua maggioranza ma e la sua presenza ha generato che almeno 10 deputati hanno votato contro la norma salva deputati. C’è stata una spartizione schifosa dei manager, attraverso una giunta in cui non c’erano gli assessori di Fdi. La crisi? Formalmente è aperta ma la mangiatoia è ampia…”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.