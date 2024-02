“Shrek – Il Musical”: divertimento assicurato al Politeama di Catanzaro

StrettoWeb

Dopo il successo dell’inaugurazione con il concerto tributo a Ennio Morricone, prosegue la rassegna Musica & Cinema, promossa dal Teatro Politeama di Catanzaro. Sabato 2 marzo, alle ore 21, appuntamento per tutte le età con “Shrek – Il Musical TYA”, produzione firmata da AncheCinema, con la regia di Graziano Galatone, performer di punta del fortunatissimo Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. La Fondazione Politeama, per favorire la più ampia partecipazione dei giovanissimi, ha lanciato una speciale promozione: l’ingresso sarà gratuito per i minori di 16 anni ogni tre biglietti acquistati da familiari.

Riadattamento dell’omonimo film DreamWorks del 2001, vincitore del Premio Oscar come Miglior Film di Animazione, a sua volta basato sul libro illustrato di William Steig, la versione musical di “Shrek” ha debuttato, nella sua produzione originale, a Broadway nel 2008 per poi andare in scena nei teatri di tutto il mondo. Lo Show vanta il libretto di David Lindsay-Abaire (Premio Pulitzer 2007 per il Teatro) e le musiche di Jeanine Tesori (vincitrice del Tony Award -il premio Oscar del teatro musicale- per “Fun Home”).

La produzione tutta made in Italy annovera la collaborazione di alcune rinomate eccellenze del panorama artistico: a curare le coreografie è Debora Boccuni, performer già capo balletto del Teatro Sistina di Roma, il riallestimento porta la firma di Mirko Guglielmi, mentre sul palco svetta Michele Savoia – versatile attore pugliese vincitore del David di Donatello dello Spettatore assieme ai MeControTe per Il mistero della scuola incantata – nei panni del protagonista di questa favola contemporanea.

Uno spettacolo che attirerà la curiosità soprattutto del pubblico più giovane, grazie alle scenografie fisiche e digitali che ricreano le diverse ambientazioni del mondo di Shrek, agli effetti speciali olografici e alla celebre Dragona della lunghezza di 7 metri (la più grande al mondo mai realizzata per Shrek – Il Musical) creata da Marino Scenografie.

Per accedere alla serata, la Fondazione Politeama ricorda che sono disponibili ulteriori scontistiche per studenti universitari, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Tchaikovsky, oltre che Cral e gruppi organizzati. Per informazioni è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net o telefonare al botteghino al numero 0961-501818.

