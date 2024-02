Serie D: la Vibonese tallona il Siracusa, tris Trapani. I risultati e la classifica

StrettoWeb

Si è giocata questo pomeriggio la 28ª del girone I di Serie D, ad eccezione di Akragas-Real Casalnuovo, rinviata per allerta meteo. E’ il turno in cui riposa il Siracusa, che non giocando spiana la strada al Trapani. La capolista stravince contro la Sancataldese e va a +13 sugli aretusei, mettendo una seria ipoteca sulla Serie C. Siracusa che a questo punto deve anche guardarsi dietro, dal momento che la Vibonese ha battuto il Canicattì ed è andata a -2. Dietro soffre la Fenice Amaranto, sconfitta e raggiunta dal Sant’Agata. Non c’è il sorpasso del Casalnuovo proprio per il rinvio di cui sopra. I campani però potrebbero scavalcare la squadra di Trocini domani (data in cui si giocherà il recupero).

In vetta, male la Gioiese, che perde in casa contro l’Acireale. Il pari del Castrovillari contro il Locri inguaia ancor di più i viola, anche se la situazione è già ampiamente compromessa. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone I, 28ª giornata

Akragas-Real Casalnuovo rinviata

Castrovillari-Locri 1-0

Gioiese-Acireale 0-1

Vibonese-Canicattì 2-0

Sant’Agata-Fenice Amaranto 1-0

Ragusa-Igea Virtus 1-1

Trapani-Sancataldese 3-0 (in corso)

Classifica Serie D girone I

Trapani 71 Siracusa 58 Vibonese 56 La Fenice Amaranto 43 Sant’Agata 43 Real Casalnuovo 42 Acireale 37 Ragusa 37 Licata 33 Igea Virtus 33 Canicattì 31 Akragas 29 Sancataldese 28 Locri 24 Portici 21 San Luca 21 (-1) Castrovillari 11 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0

