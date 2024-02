Serie C, solo 1-1 per il Catania a Foggia: Haveri si becca il rosso e complica i piani

StrettoWeb

Quattro anticipi nel girone C di Serie C. In questa 24ª giornata, quattro gare al venerdì sera. Tra queste, anche il Catania, di scena a Foggia. Solo 1-1 per gli etnei allo Zaccheria. Vantaggio di Rapisarda al 20′, pari di Santaniello alla mezz’ora. Poi, di gol, nemmeno l’ombra. Haveri riesce nell’impresa di beccarsi due gialli in cinque minuti e lascia la squadra di Lucarelli in 10 a ridosso dell’intervallo, ma i rossoblu tengono e chiudono sull’1-1, portando a casa un punto.

Risultati Serie C girone C, 24ª giornata

Foggia-Catania 1-1

Juve Stabia-Cerignola 4-0

Latina-Giugliano 0-1

Picerno-Turris 1-0

Classifica Serie C

Juve Stabia 51

Picerno 42

Avellino 41

Benevento 40

Crotone 39

Casertana 39

Taranto 38

Sorrento 35

Audace Cerignola 35

Giugliano 33

Latina 31

Catania 30

Potenza 29

Foggia 26

Messina 26

Monopoli 23

Virtus Francavilla 21

Turris 21

Brindisi 16

Monterosi Tuscia 15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.